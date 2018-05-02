video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 63 مخالفة تموينية فى جنوب سيناء

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:14 ص
تحرير 63 مخالفة تموينية فى جنوب سيناء سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء


جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملة تموينية بمختلف مدن المحافظة، على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود، والغاز، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء، صرح بذلك سامى عبد القادر وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.  

 

وأضاف سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة استهدفت التحقق من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر واللحوم المجمدة، ومدى سلامتها بالمحلات والسوبر ماركت، مشيراً إلى أن الحملة حرصت أيضا على التأكد من توافر كل السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات مما يسمح بحصول المواطنين عليها بأسعار مناسبة.

 

وأوضح عبد القادر أن الحملة أسفرت عن تحرير63 محضرا بجميع مدن المحافظة، منها 36 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة المقررة، ومحضرين للسلع مجهولة المصدر، ومحضر ضد محطة مواد بترولية، و14 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءت القانونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن جنوب سيناء يضبط تاجر مخدرات وبحوزته 84 طربة حشيش و100 جرام كوكايين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

تموين جنوب سيناء

محاضر تموينية

وكيل تموين جنوب سيناء

تحرير محاضر تموينيه




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة