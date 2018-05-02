تحرير 63 مخالفة تموينية فى جنوب سيناء







جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملة تموينية بمختلف مدن المحافظة، على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود، والغاز، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء، صرح بذلك سامى عبد القادر وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأضاف سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة استهدفت التحقق من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر واللحوم المجمدة، ومدى سلامتها بالمحلات والسوبر ماركت، مشيراً إلى أن الحملة حرصت أيضا على التأكد من توافر كل السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات مما يسمح بحصول المواطنين عليها بأسعار مناسبة.

وأوضح عبد القادر أن الحملة أسفرت عن تحرير63 محضرا بجميع مدن المحافظة، منها 36 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة المقررة، ومحضرين للسلع مجهولة المصدر، ومحضر ضد محطة مواد بترولية، و14 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءت القانونية.