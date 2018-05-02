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القضاء التونسى: البوسنة ترفض تسليمنا منفذ اغتيال الزوارى بتونس

الأربعاء، 02 مايو 2018 02:10 م
القضاء التونسى: البوسنة ترفض تسليمنا منفذ اغتيال الزوارى بتونس المهندس محمد الزوارى


كتبت آمال رسلان
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كشف الناطق الرسمى باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب سفيان السليطى، أنه قد تم فى 13 مارس الماضى القبض على أحد منفذى عملية اغتيال الشهيد محمد الزوارى فى كرواتيا وهو يحمل الجنسية البوسنية.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻄى أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬين ﻧﻔﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺤﻤﻼﻥ اﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ، مضيفا أﻥ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻔﺴﺮﺓ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﻋﺎﻳﺎها.

ﻭﺃﻓﺎﺩ السليطى، خلال مؤتمر صحفى ﺑﻮﺟﻮﺩ 7 إﻧﺎﺑﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ فى ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ.

ومحمد الزوارى هو مهندس تونسى، وعضو فى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار فى وحدة التصنيع فى كتائب القسام، وتم اغتياله فى تونس العام الماضى وأشارت الأدلة إلى تورط جهاز الموساد الإسرائيلى فى الاغتيال.


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تونس

محمد الزوارى

الموساد الاسرائيلى

حماس

مكافحة الارهاب




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