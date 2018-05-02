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السودان: نقيم مشاركتنا فى عمليات التحالف العربى فى اليمن

الأربعاء، 02 مايو 2018 06:12 م
السودان: نقيم مشاركتنا فى عمليات التحالف العربى فى اليمن الرئيس السودانى عمر البشير


رويترز
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قال وزير الدولة لشؤون الدفاع السودانى اليوم الأربعاء إن السودان يقيم مشاركته فى العمليات العسكرية للتحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن.

وقال الفريق أول على سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع فى تصريحات للصحفيين فى البرلمان "نحن هذه الأيام نعكف على دراسات وتقييم عن مشاركة القوات السودانية فى اليمن، وتشمل جوانب مختلفة سلبيات وإيجابيات المشاركة ومن ثم يتم اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره".

 

 

 


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