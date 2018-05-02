"السعودية": توفير خرائط التنقل وخدمات إلكترونية لضيوف الرحمن عبر الهواتف







كتبت ميرفت رشاد

أكد الدكتور محمد صالح بن طاهر وزير الحج والعمرة السعودى، أن العمل يسير وفق خطة رؤية 2030، الطموحة لتكون خدمة ضيوف الرحمن بمستويات راقية وتنفيذ خطة بمشاركة 82 جهة حكومية وخاصة، تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية لضيوف الرحمن على مختلف المنصات بما فيها الهواتف الذكية وخيارات أخرى تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال "الوزير" عبر موقع الرسمى للوزارة، الآن الشخص الراغب فى الحج، أو العمرة سيجد خرائط التنقل الدقيقة فى كل الأماكن بما تشمله الخدمات الإلكترونية من معلومات حول المرافق والخدمات، والحاجات التى تناسبه بخدمة تفاعلية يتم من خلالها الاستقبال والإرسال بشكل سلس، ومباشر ووفق حاجة كل شخص، مع إمكانية تصميم برنامج متكامل، وحجزه فى لحظتها، مع تمكن التطبيق من اخذ المعلومات الكاملة للمتقدم ومطابقتها وتدقيقها فى مركز المعلومات الوطنى والجهات المعنية.

وحمل " وزير الحج " رجال الأعمال الدور الكبير فى تنفيذ هذه الخطة، لافتاً إلى أن الحكومة ستضع يدها بأيديهم، لكنها ستضع معايير عالية للعمل فى كل القطاعات المتعلقة بالحج والعمرة، ولن تتهاون مع من يخالف أو لا يرتقى لهذه المعايير .