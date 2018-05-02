الدفاع الروسية: رصد 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 4 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا بينما سجل الجانب التركى انتهاكا واحدا.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حلب واللاذقية وإدلب، مؤكدا أن الوضع العملياتى فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا يتسم بشكل عام بالاستقرار.

وأشار إلى أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإيصال 890 سلة غذائية إلى قريتى عوينات الكبيرة فى محافظة حلب وتل سكين الساروت فى محافظة حماة، ولم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

وأوضح البيان أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والتى يبلغ عددها 234 فصيلا.