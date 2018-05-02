التحالف الدولى يبدأ عمليات تحرير آخر المناطق فى سوريا من تنظيم داعش







وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولى البدء فى عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت اليوم فى بيان: "إن القتال سيكون صعبًا، لكن الغلبة ستكون فى النهاية من نصيب التحالف الدولي"، مشددة على أن القوات سترد على أى هجوم يستهدف الأمريكيين أو قوات التحالف وشركاءهما، وأن الأيام التى كان يسيطر فيها تنظيم داعش على بعض الجيوب توشك أن تنتهي.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء عملية جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرار مجلس الأمن الدولى 2254 وحشد الموارد الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة ولتأمين الاستقرار فى سوريا.