الإمارات تدين التفجير الإرهابى فى العاصمة الليبية طرابلس

الإمارات تدين التفجير الإرهابى فى العاصمة الليبية طرابلسالأربعاء، 02 مايو 2018 10:22 م
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
إضافة تعليق
أعربت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الانتحارى الذى استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - وقوف الإمارات وتضامنها مع ليبيا فى مواجهة العنف والتطرف، وعلى موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتى تهدد أمن واستقرار دول العالم
وأعربت الوزارة عن تعازى الإمارات ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
إضافة تعليق
الموجة الحارة تعصف بالربيع.. الأرصاد: طقس غد الخميس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.. رئيس الهيئة: انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم واستمرار الطقس الحار.. ويكشف: درجات الحرارة بالقاهرة الجمعة تصل لـ40
صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة