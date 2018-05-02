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الأربعاء، 02 مايو 2018 07:32 م
خالد صلاح
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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:34 م
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال


أ ش أ
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 أصيب مساء اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات بالقرب من السياج الحدودي، شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى الأندونيسى فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أن مواطنا أصيب برصاصة فى قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودى شرق جباليا، وحالته وصفت بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن 3 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، الذى أطلقه قناصة الاحتلال الإسرائيلى على عشرات الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبى وناصر فى المدينة لتلقى العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

وتتواصل فى القطاع فعاليات مسيرة العودة للأسبوع الخامس على التوالي، والتى تشتد ذروتها فى الخامس عشر من الجاري.


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