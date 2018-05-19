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السبت، 19 مايو 2018 03:46 ص
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

السبت، 19 مايو 2018 03:00 ص
ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
أبوظبى أ ش أ
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الأمارات، مع الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، علاقات التعاون بين البلدين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل مساء اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإثيوبى الذى يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول أن زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى ستسهم فى تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأثيوبيا خلال المرحلة المقبلة بما يلبى تطلعات قيادتى البلدين وشعبيهما الصديقين، وأنه تم خلال اللقاء الذى حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الاماراتى استعراض علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن سياسة دولة الإمارات الثابتة تجاه توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة مشيرا إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات طيبة ومتطورة مع أثيوبيا فى إطار حرص قيادتى البلدين على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك فى المجالات كافة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأثيوبى متانة وتميز علاقات بلاده مع دولة الإمارات معربا عن ثقته فى أن هذه العلاقات ستشهد مزيدا من النمو والتطور فى مختلف المجالات.


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