مقتل قيادى ميدانى مقرب من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى فى اليمن

عدن أ ش أ

اعترفت ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم (السبت)، بمصرع أحد قياداتها الميدانية البارزة فى جبهة الساحل الغربي، ضمن العمليات العسكرية لقوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي، لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

ونعى ناشطون حوثيون - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية - مقتل القيادى المدعو الشيخ أكرم حسن حمود غثايه، وهو من أبناء منطقة مران بصعدة مسقط رأس زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وذكرت مصادر حوثية، أن أكرم غثايه هو نجل شيخ مران حسن حمود غثايه، الذى ساهم بشكل بارز منذ الثمانينات فى تأسيس جماعة الحوثي، وتأييد فكرها العقائدي، المدعوم إيرانيا، كما انه كان القائد الميدانى للدفاع عن منطقة مران خلال حروب التمرد بين الدولة والحوثيين (2004-2009).

وأشارت إلى أن أكرم غثايه من بين القيادات التى يعتمد عليها زعيم الحوثيين فى التجنيد، وتم ارساله بتعزيزات إلى جبهة الساحل الغربى التى تشهد انهيارات متسارعة، قبل ان يلقى مصرعه مع مرافقيه.مؤكدة أنه ثانى أبناء شيخ مران حسن غثايه، الذى لقى مصرعه فى صفوف الحوثيين، بعد أشهر من مقتل أخيه المدعو "نصر الله".

وتساقطت قيادات حوثية بارزة فى جبهة الساحل الغربي، حيث تتقدم قوات الشرعية اليمنية، باسناد من التحالف العربى فى عدة محاور باتجاه مدينة الحديدة.