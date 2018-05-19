مقتل جنديين ليبيين فى مواجهات مسلحة بدرنة

طرابلس (أ ش أ)

لقى جنديان ليبيان وعنصران من "قوة حماية مدينة درنة" مصرعهم خلال مواجهات عسكرية بين الجانبين بضواحى مدينة درنة شرق البلاد، بالتزامن مع غارات جوية للجيش على المدخل الغربى للمدينة .

وقال المسئول الإعلامى بغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى صلاح بو جيدار - وفقا لراديو سوا الأمريكى اليوم السبت، أن المواجهات وقعت أمس فى منطقة الفتايح شرق مدينة درنة "، مشيرا إلى أن الجيش يحافظ على مواقعه فى منطقة الحيلة التى سيطر عليها منذ يومين خلال مواجهات مع عناصر ما يسمى بقوة حماية درنة .

وكانت قوات الجيش الليبى مدعومة بتعزيزات كبيرة واصلت - أمس - تقدمها على كافة الجبهات لتحرير مدينة درنة من الجماعات المسلحة .. وضمت التعزيزات عربات مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وآليات مجنزرة وراجمات صواريخ فى طريقها لدعم القوات على الجبهات المختلفة.