فيديو.. قطريليكس: الدوحة تفتح أبوابها لحفيد "موشيه ديان" لاحتساء الخمر

فيديو.. قطريليكس: الدوحة تفتح أبوابها لحفيد "موشيه ديان" لاحتساء الخمرالسبت، 19 مايو 2018 10:37 ص
تميم بن حمد
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أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة استقبلت حفيد وزير الدفاع الإسرائيلى "موشيه ديان" حيث زارها عدة مرات منذ عام 2013 وحتى اليوم.
وقال حساب قطريليكسعبر "تويتر": "فضيحة قطرية جديدة، حفيد موشى ديان فى أحضان الدوحة، قطر تجاهلت الغضب العربى من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفتحت أبوابها لحفيد وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق ليدخن الشيشة ويحتسى الخمر".
فضيحة قطرية جديدة.. حفيد #موشى_ديان في أحضان #الدوحة#قطر تجاهلت الغضب العربي من نقل السفارة الأمريكية إلى #القدس وفتحت أبوابها لحفيد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ليدخن الأرجيلة ويحتسي الخمر!#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_خيانة_وتطرف#إسرائيل_الخليج#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/yHzhA34b5K— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) May 19, 2018
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