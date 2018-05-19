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فيديو.. قطريليكس: الدوحة تفتح أبوابها لحفيد "موشيه ديان" لاحتساء الخمر

السبت، 19 مايو 2018 10:37 ص
فيديو.. قطريليكس: الدوحة تفتح أبوابها لحفيد "موشيه ديان" لاحتساء الخمر تميم بن حمد
كتبت – شرويت ماهر
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أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة استقبلت حفيد وزير الدفاع الإسرائيلى "موشيه ديان" حيث زارها عدة مرات منذ عام 2013 وحتى اليوم.

 

وقال حساب قطريليكسعبر "تويتر": "فضيحة قطرية جديدة، حفيد موشى ديان فى أحضان الدوحة، قطر تجاهلت الغضب العربى من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفتحت أبوابها لحفيد وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق ليدخن الشيشة ويحتسى الخمر".

 


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