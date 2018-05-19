تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية

تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقيةالسبت، 19 مايو 2018 12:39 ص
الانتخابات العراقية
إضافة تعليق
أعلن مفوضية الانتخابات العراقية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فى البلاد، مشيرة إلى أن مجموعة الشكاو المقدمة للجنة 1416 شكوى.
وحصل تحالف "سائرون" الذى يتزعمه القيادى مقتدى الصدر، على 17 مقعدا فى البرلمان المقبل من أصل 71 فى بغداد، وحصل تحالف "الفتح" على 8 مقاعد كما حصد تحالف "القانون" على 9 مقاعد أيضا فى البرلمان العراقى.
كما تمكن تحالف "النصر" من حصد 8 مقاعد فى البرلمان، و تحالف "الوطنية" على 8 مقاعد، بينما تمكن كل من تحالف "الحكمة" على 4 مقاعد وتحالف "القرار" علي 4 مقاعد أيضا.
وفى وقت سابق، انسحبت بعض وسائل الاعلام، من المؤتمر الصحفى الذى اعلنت عن عقده مفوضية الانتخابات، الجمعة، احتجاجا على المماطلة والتسويف فى بدء موعده.
إضافة تعليق
نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو
صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة