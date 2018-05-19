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تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية

السبت، 19 مايو 2018 12:39 ص
تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلن مفوضية الانتخابات العراقية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فى البلاد، مشيرة إلى أن مجموعة الشكاو المقدمة للجنة 1416 شكوى.

وحصل تحالف "سائرون" الذى يتزعمه القيادى مقتدى الصدر، على 17 مقعدا فى البرلمان المقبل من أصل 71 فى بغداد، وحصل تحالف "الفتح" على 8 مقاعد كما حصد تحالف "القانون" على 9  مقاعد أيضا فى البرلمان العراقى.

كما تمكن تحالف "النصر" من حصد 8 مقاعد فى البرلمان، و تحالف "الوطنية" على 8 مقاعد، بينما تمكن كل من تحالف "الحكمة"  على 4 مقاعد وتحالف "القرار" علي 4 مقاعد أيضا.

وفى وقت سابق، انسحبت  بعض وسائل الاعلام، من المؤتمر الصحفى الذى اعلنت عن عقده مفوضية الانتخابات، الجمعة، احتجاجا على المماطلة والتسويف فى بدء موعده.

 


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