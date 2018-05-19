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المرصد السورى: التوصل لاتفاق بين قوات النظام وداعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشق

السبت، 19 مايو 2018 12:40 م
المرصد السورى: التوصل لاتفاق بين قوات النظام وداعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشق الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل، أن المرصد السورى توصل لاتفاق بين قوات النظام وتنظيم داعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشق.

 

 


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المرصد السورى

داعش

سوريا

قوات النظام السورى




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