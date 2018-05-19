المرصد السورى: التوصل لاتفاق بين قوات النظام وداعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشق

المرصد السورى: التوصل لاتفاق بين قوات النظام وداعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشقالسبت، 19 مايو 2018 12:40 م
الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل، أن المرصد السورى توصل لاتفاق بين قوات النظام وتنظيم داعش لوقف إطلاق النار جنوبى دمشق.
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