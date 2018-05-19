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السبت، 19 مايو 2018 05:59 م
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الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين جنوب غربى كركوك

السبت، 19 مايو 2018 05:42 م
الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين جنوب غربى كركوك الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر مسئول فى الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، اعتقال مطلوبين اثنين بتهم إرهابية جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر - فى وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين صادرة بحقهما مذكرات إلقاء القبض وفق المادة 4/1 إرهاب، فى قرية "بريما" جنوب غربى كركوك.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أخرى من الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية لتفتيش منطقة بلكانه وقرية سربشاخ وقرية شناغة وقرية الجماسة ومنطقة تل حجالة التابعة لقضاء الدبس، شمال غربى كركوك لتأمين المنطقة.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارًا أمنيًا ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث فى أوكار التنظيم الإرهابى.

 


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