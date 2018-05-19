الحشد الشعبى العراقى يعلن العثور على صواريخ "إس بى جى 9" شمال ديالى

الحشد الشعبى العراقى يعلن العثور على صواريخ "إس بى جى 9" شمال ديالىالسبت، 19 مايو 2018 05:20 م
قوات الحشد الشعبى
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أعلن اللواء 110 فى الحشد الشعبى، اليوم السبت، العثور على صواريخ "إس بى جى 9" فى منطقة زراعية شمال شرقى محافظة ديالى.
وقال اللواء - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الفوج الثانى فى لواء 110 فى الحشد الشعبى عثر على صواريخ "اس بى جى 9" فى أطراف قرية العساكرة بمحيط ناحية السعدية (60 كم شمال شرقى بعقوبة).
وأضاف أن مفارز متخصصة قامت برفع الصواريخ من مكانها دون أى أضرار ، لافتًا إلى أن عملية العثور على الصواريخ تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة.
ويعد لواء 110 من الألوية المهمة للحشد الشعبى فى ديإلى وهو ينتشر فى مناطق مترامية خاصة ضمن حوض حمرين.
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