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الجيش اليمنى ينتزع عددًا من الألغام والعبوات الناسفة غربى تعز

السبت، 19 مايو 2018 09:23 م
الجيش اليمنى ينتزع عددًا من الألغام والعبوات الناسفة غربى تعز الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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تمكنت فرق الهندسة فى الجيش اليمني، اليوم السبت، من نزع عدد من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها الميليشيات الحوثية فى مديرية مقبنة، غربى محافظة تعز.

وقال مصدر ميدانى يمنى، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت)، إن أفراد الجيش تمكنوا من نزع عدد من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى مناطق الأشروح وقرية القوز والمواقع المجاورة لها.

وكانت الميليشيات فرت من المواقع المذكورة بعد ضربات دقيقة شنتها مدفعية الجيش وكبدتها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

 


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