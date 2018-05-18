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الجمعة، 18 مايو 2018 08:58 ص
خالد صلاح
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مقتل 8 عناصر من "داعش" فى غارة للتحالف الدولى بريف دير الزور

الجمعة، 18 مايو 2018 08:36 ص
مقتل 8 عناصر من "داعش" فى غارة للتحالف الدولى بريف دير الزور قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر بالمعارضة السورية، اليوم الجمعة، بمقتل 8 عناصر من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة شنتها طائرات التحالف الدولى على بلدة سوسة بريف الشرقى لمحافظة دير الزور ، وأضاف المصدر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - أن قوات التحالف والقوات العراقية على الجانب الآخر من الحدود قصفت مواقع التنظيم فى المنطقة وسط حركة نزوح كبيرة للمدنيين .

وفى جنوب دمشق، أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف شنته قوات الجيش السورى على نقاط تمركز تنظيم "داعش" فى مخيم اليرموك، مضيفا أن المخيم يشهد معارك كر وفر بين الجيش السورى وداعش، وفى ريف حمص، لفت المرصد إلى أن عددًا كبيرًا من المسلحين والمدنيين الذين خرجوا أمس من ريف حمص الشمالى لا يزالوا عالقين عند معبر السمعليل، موضحًا أن القوات السورية لم توفر حافلات لنقل جميع الخارجين الذين يقدر عددهم حوالى 2000 شخص، ورجح أن يكون المفاوضون الروس يعملون على إقناعهم على البقاء فى ريف حمص.


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