صور.. الفلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة فى رمضان بالمسجد الأقصى

رويترز

وصل المسلمون من جميع أنحاء فلسطين والضفة الغربية إلى القدس صباح اليوم الجمعة لأداء أول صلاة جمعة فى رمضان فى المسجد الأقصى بالبلدة القديمة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد إن الشرطة نشرت فى القدس آلافا من رجال الأمن والنساء "لمنع وقوع أى حوادث".

ووصل فلسطينيون من مدن رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية المؤدية إلى القدس، وخضعوا لفحوصات أمنية قبل دخول المدينة المقدسة.



الفلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة فى رمضان بالمسجد الأقصى



المسجد الأقصى



توافد المسلمون للصلاة