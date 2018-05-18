بوتين على الأوروبين دعم الحكومة السورية لإعادة إعمار المناطق المدمرة

أيمن رمضان

طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، برفض تسييس المساعدات الإنسانية التى تصل سوريا، مشدداً على ضرورة الإسراع فى عملية إعمار سوريا، وتابع: "تاخر عملية الإعمار سببه تأخر عودة اللاجئين".

وأضاف "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن عمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية تتم بمساعدة الشرطة العسكرية الروسية.

وشدد الرئيس الروسى على ضرور دعم الأوربيين للحكومة السورية من أجل إعادة إعمار المناطق المدمرة.

ومن حيث قضية الجاسوس سيرجى سكربيال، قال فلاديمير بوتين، إن :"فرضية بريطانيا باستخدام غاز السارين ضد سكربيال غير مقبولة علمياً.. وبريطانيا لم ترد على مطالب موسكو بشأن التحقيقات فى هذا الحادث".

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، علاقات بلادها مع الولايات المتحدة مستمرة فى الوقت الذى ستحافظ فيه على العالات الاستراتيجية مع روسيا، وتابعت: "نعمل مع الروس للوصول إلى حلول سياسية للأزمات فى المنطق.. الاتفاقية مع طهران ليست مثالية ونعمل على تحسينها".