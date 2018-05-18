المملكة السعودية تؤمن احتياجات سقطرى من المشتقات النفطية

كتبت إيمان حنا

تعاقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على برنامج إعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر، لتأمين المملكة للمشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات فى جزيرة سقطرى لضمان استمرارها، وذلك مساهمة من السعودية للتخفيف من معاناة سكان الجزيرة وخاصة عند إغلاق الميناء بسبب العواصف خلال الأشهر المقبلة .

كما يجرى السفير بجولات يومية لتفقد المشروعات التنموية التى تنشئها المملكة فى الجزية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان السفير السعودى ووزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للمشاريع التنموية باليمن الدكتور معين عبد الملك ووزير الثروة السمكية اليمنى فهد كفاين ومحافظ ارخبيل سقطرى رمزى محروس، قد وضعوا أمس حجر الأساس لحفر ثلاث آبار مياه بمديرية حديبوه بدعم من سعودى.



السفير محمد أل جابر

جاء وضع حجر الأساس لمشروع حفر الآبار كتدشين لمشاريع إعادة إعمار اليمن الذى انطلق فى سقطرى، واعتبر وزير الأشغال العامة والطرق أن وضع حجر أساس لحفر آبار مياه الشرب يعد بداية خير ومشاريع الإعمار التى ستنفذ فى أرخبيل سقطرى، وتركز فى بدايتها على مشاريع المياه والكهرباء باعتبارهم من الخدمات التى تلامس حياة المواطن بشكل يومى.

فيما أكد السفير السعودى، أن تدشين أول مشروع لبرنامج إعادة إعمار اليمن، والذى يتمثل فى حفر آبار مياه الشرب الذى سيضاعف إنتاج المياه وتغذية المدينة بالكمية المطلوبة.. لافتا إلى أن المشاريع ستنفذ خلال فترة أقصاها شهرين ومنها سيتم تنفيذ آبار أخرى بمديرية قلنسية وعبد الكورى.



محمد آل جابر يتفقد مشروعات سقطرى

وأعلن أنه وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولى عهده وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية تتكفل المملكة العربية السعودية بجميع احتياجات الكهرباء والمياه من المشتقات النفطية لصالح السلطة المحلية لخفض سعر تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه واستمرارها على مدار الساعة.



محمد أل جابر

وأشار السفير السعودى، إلى أن هناك مشاريع تنموية وخدمية أخرى ستنفذ بالتنسيق مع السلطة المحلية، وأوضح محافظ سقطرى أن تدشين أول مشروع لبرنامج إعادة إعمار اليمن فى سقطرى اليوم يمثل أهمية كبيرة، خاصة أنه لامس احتياج المواطنين بتركيزه على قطاع المياه الذى يعتبر من أهم القطاعات التى بحاجة إلى للدعم.