المفوض الأممى لحقوق الإنسان: الحالة الإنسانية فى فلسطين تتدهور بسبب الاحتلال

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أكد المفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، اليوم الجمعة، أن الحالة الإنسانية فى الأراضى المحتلة الفلسطينية تتدهور بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز العديد من الأطفال فى انتهاك صريح وواضح للقانون الدولى.

وقال زيد - فى جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول القدس وتطورات الأوضاع فى غزة - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تزداد تدهورا يوم بعد يوم، فضلا عن زيادة عملية الانتهاكات والعنف خلال العام الحالى، وهناك إجراءات عقابية كثيرة تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، داعيًا إسرائيل إلى احترام حق الشعب الفلسطينى بالعيش فى أمن وأمان.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر شرق مدينة القدس يتعرض إلى مخاطر لكى يؤدى عمله، وهناك بعض القرى مثل النبى صالح مغلقة بالكامل، فضلا عن القيود المفروض على حركة السير من قبل الاحتلال، ولفت المفوض السامى إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز العديد من الأطفال الفلسطينيين، وهو يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى، مدينًا فى الوقت ذاته عمليات القتلى المتعمد للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وطالب زيد، بمحاسبة كل المسئولين عن عمليات الانتهاك للقانون الدولى داخل الأراضى الفلسطينية، مؤكدا على أنه يجب توقف العنف لبدء المفاوضات والوصول إلى حل سلمى للأزمة، وشدد زيد على ضرورة إنها الاحتلال الإسرئيلى والعيش فى سلام بين الطرفين وتحقيق الأمن، وحث إسرائيل على الالتزام بكل قرارات الدولية.