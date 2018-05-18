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الجمعة، 18 مايو 2018 05:05 م
خالد صلاح
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إصابات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة، 18 مايو 2018 03:57 م
إصابات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية قوات الاحتلال
أ ش أ
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمنددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوى، فى تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لقمع المسيرة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة استخدم خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق طفيفة، عولجت ميدانيا فى مركز الإسعاف والطوارئ الخاص بالقرية.


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