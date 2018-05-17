مركز الملك سلمان يستكمل توزيع المساعدات الإنسانية فى سُقطرى اليمنية

إيمان حنا

اطلع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز على الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان جزيرة سقطرى اليمنية.

وتفقد الفريق عددًا من المناطق والأحياء السكنية والمراكز الصحية، في عاصمة المحافظة، وأجرى خلالها تقييما للاحتياجات بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.

وقال المهندس البيز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن زيارة الفريق الميداني تأتي في إطار استكمال توزيع المساعدات الإنسانية في سُقطرى التى تشمل السلال الغذائية والمحاليل والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة يحرص على أن يحقّق تدخله الإنساني في سقطرى الأثر الإيجابي في حياة أهالي الأرخبيل بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية المتخصصة، موضحا أن الفريق قام بدراسة أوضاع المحافظة وأولويات الاحتياج الإنسانى للأسر المحتاجة.