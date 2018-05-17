ماكرون يندد بـ "الأفعال البشعة" لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

ماكرون يندد بـ "الأفعال البشعة" لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيينالخميس، 17 مايو 2018 09:21 م
الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
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ندد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس ، بما وصفه "الأفعال البشعة" التى ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ودعا ماكرون أيضا، فى مؤتمر صحفى فى ختام قمة بين قادة الاتحاد الأوروبى ودول غرب البلقان، إلى أن تتسم الاحتجاجات بالسلمية، وذلك فى أعقاب أعمال العنف التى اندلعت يوم الإثنين.
وقتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال احتجاجات على افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس. وكان هذا أكثر الأيام دموية فى قطاع غزة منذ سنوات.
وندد ماكرون أيضا بحركة حماس و "كل الحركات" التى تهدد أمن إسرائيل.
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