فضحية قطرية جديدة.. محامى طالب الدوحة بمليون دولار مقابل الاتصال بإدارة ترامب

(رويترز)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوهين المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل فى ديسمبر 2016 مقابل الاتصال بإدارة ترامب أو الاطلاع على خطتها.

وقالت الصحيفة فى تقريرها أمس الأربعاء إن قطر رفضت عرض كوهين، الذى جاء قبل تنصيب ترامب فى يناير 2017، واستشهدت بعدة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأكد متحدث باسم أحمد الرميحي، الذى كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادى القطري، أن كوهين طلب أتعابا قدرها مليون دولار.

لكن المتحدث روبرت سيجفريد قال إن الطلب مرتبط بإمكانية تقديم المشورة لدولة قطر بشأن الاستثمارات فى البنية التحتية فى الولايات المتحدة ونفى مناقشة مسألة الاتصال بالإدارة.

وقال المتحدث: "كانت المحادثة تتعلق بالاستثمار فى البنية التحتية فى الولايات المتحدة، فى هذه المرحلة لم يدفع السيد الرميحى أو أى شخص آخر من إدارة الاستثمارات بصندوق قطر الأتعاب المطلوبة ولا يروق حتى للسيد الرميحى دفع تلك الأموال".

وأبلغ الرميحى واشنطن بوست أن كوهين قدم العرض فى أوائل ديسمبر 2016 فى فندق بينينسولا فى نيويورك.

وذكرت الصحيفة أنهما تحدثا مرة أخرى فى برج ترامب فى نيويورك فى 12 ديسمبر 2016.

وأضافت أن الرميحى كان ببرج ترامب ضمن وفد قطرى ضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضى بأنها دفعت أموالا لكوهين الذى ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه "وسيط" يعمل لحساب ترامب.

وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالى 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تى آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.

وقالت نوفارتس و(إيه.تى آند تي)إن مكتب المحقق الخاص الأمريكى روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر فى أواخر عام 2017.

ويحقق مولر فى تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه ترامب مرارا.