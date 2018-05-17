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صور.. فطار جماعى لأهالى غزة على حدود القطاع مع الأراضى المحتلة

الخميس، 17 مايو 2018 08:08 م
صور.. فطار جماعى لأهالى غزة على حدود القطاع مع الأراضى المحتلة الفطار الجماعى فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى
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فى تحدى للاحتلال الإسرائيلى، نظم أهالى غزة فطار جماعى على حدود القطاع مع الأراضى المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفجر اليوم الخميس، شن طيران الاحتلال الإسرائيلى عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة حماس فى قطاع غزة وأسفرت عن جرح فلسطينى واحد وإلحاق أضرار.

وتأتى الغارة بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة بلغت ذروتها يوم الإثنين الماضى مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.

الدعاء قبل الفطار
الدعاء قبل الفطار

 

الفطار الجماعي
الفطار الجماعي

 

مأدبة الفطار الجماعي
مأدبة الفطار الجماعي

 


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