رئيس وزراء ماليزيا يدين العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

كوالالمبور (أ ش أ)

أدان رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الخميس، العنف الإسرائيلى ضد المتظاهرين فى غزة، مما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينيًا يوم الاثنين الماضى .

وقال رئيس الوزراء الماليزى - وفق ما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- "نحن بالطبع ضد قتل الناس من جانب إسرائيل.. نشعر بحزن شديد ونتعاطف مع الفلسطينيين ونحن ضد إسرائيل".

كما قال مهاتير إن ماليزيا تعارض نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين خلال احتجاجهم على القرار المثير للجدل بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.