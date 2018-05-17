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رئيس تيار الحكمة: التراجع بانتخابات العراق رسالة تأكيد للرغبة فى وجوه جديدة

الخميس، 17 مايو 2018 10:59 م
رئيس تيار الحكمة: التراجع بانتخابات العراق رسالة تأكيد للرغبة فى وجوه جديدة رئيس تيار الحكمة بالعراق عمار الحكيم
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن التراجع النسبى فى التصويت بالانتخابات العراقية بمثابة رسالة لتأكيد الرغبة فى وجوه جديدة، مشيرًا إلى أن الحكمة وسائرون سينطلقان للتباحث مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة.

وقال الحكيم - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم/الخميس/ - إنه ناقش تشكيل الحكومة القادمة والتحالفات المستقبلية مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مبينًا أنه سيتم تجاوز المذهبية لبناء حكومة وطنية.

وأضاف أن تحالف الحكمة وسائرون سينطلقان للتباحث مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة ضمن الأسقف الزمنية.

من جانبه، أشار زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، إلى أن الشعب العراقى مقبل على صفحة جديدة لبناء عراق موحد، لافتًا، فى الوقت ذاته، إلى أنه سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط.

 


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