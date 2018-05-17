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رئيس الحكومة الكندية يطالب بتحقيق مستقل فى قتل الفلسطينيين فى غزة

الخميس، 17 مايو 2018 02:00 ص
رئيس الحكومة الكندية يطالب بتحقيق مستقل فى قتل الفلسطينيين فى غزة جوستن ترودو رئيس الحكومة الكندية
اوتاوا (أ ف ب)
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طالب رئيس الحكومة الكندية جوستن ترودو، الأربعاء، بـ "تحقيق مستقل" بعد قتل 59 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى الاثنين فى غزة.

وقال ترودو فى بيان "أن الاستخدام المفترض للقوة المفرطة والذخيرة الحية لا يمكن التسامح فيه. ولا بد من توضيح ما حدث فى غزة".

واضاف "ان كندا تطالب بتحقيق مستقل فورا لتقييم الوضع فى الميدان، وتابع ان كندا "مستعدة للمساهمة فى هذا التحقيق" لكشف ملابسات "العنف والتحريض على العنف والاستخدام المفرط للقوة".

وقال جوستن انه علم "بانشغال" ان طبيبا كنديا هو طارق لوبانى كان ضمن الجرحى البالغ عددهم نحو 2500 الاثنين، واضاف "نحن نبذل كل ما بوسعنا لمساعدة لوبانى واسرته ولتحديد كيف اصيب مواطن كندي. نحن على اتصال بالسلطات الاسرائيلية لفهم كيف جرت الاحداث".

 

 


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