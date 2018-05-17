حريق محدود فى وحدة لإنتاج الجازولين بمصفاة الأحمدى الكويتى

(أ ش أ)

ذكرت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن حريقا محدودا اندلع اليوم الخميس، فى وحدة إنتاج الجازولين (وقود السيارات) رقم 25 بمصفاة ميناء الأحمدى التابعة للشركة.

وقال باسم العيسى نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمى للشركة - فى تصريح اليوم - إنه جرى على الفور اتخاذ إجراءات سريعة بعد اندلاع الحريق؛ حيث تم تفعيل خطة الطوارئ المتبعة فى الشركة.

وأوضح أن الخطة شملت استدعاء فرق الإطفاء، وإغلاق الوحدة وإفراغها من الغاز والزيت، إضافة إلى إخلاء الوحدات الإنتاجية الأخرى المجاورة لها، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق بكفاءة.

وأكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع ثمة إصابات، وأن عمليات التكرير تسير وفق برنامجها المعتاد، ولم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مؤكدا فى الوقت نفسه وجود مخزون كاف من مادة الجازولين؛ حيث تعمل الوحدة رقم 26 بطاقتها القصوى إلى جانب الوحدات الأخرى.

وأشار نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمى للشركة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق فى حادث الحريق؛ لمعرفة أسبابه وضمان عدم تكراره مستقبلا.