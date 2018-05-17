"تعليم" جازان تنظم ملتقى "التخطيط المالى فى ضوء رؤية المملكة 2030"

كتبت إيمان حنا

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مساء أمس الأربعاء، ملتقى التخطيط المالى "موازنة الأداء التعليمى- الإدارى - المالى" فى ضوء رؤية المملكة 2030، بحضور المدير العام للتعليم عيسى بن أحمد الحكمى، حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية.

من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط بالإدارة الدكتور محمد مطهر، أن الملتقى يهدف لتحسين أداء الإدارات ومكاتب التعليم وتطوير منسوبيها، وذلك إيمانا بأهمية التطوير على مستوى الأشخاص والإدارات بما يخدم المستفيد ويخدم المملكة بشكل عام.

وتضمن الملتقى عددا من أوراق العمل فى عدد من الموضوعات شملت "نظام المشتريات الحكومية، والتخطيط المالى، وأوامر التغيير فى إدارة المشاريع، والميزانية وأوجه الصرف وآلية الارتباط، وتحسين إجراءات فحص العروض، وكيفية تسريع الدورة الزمنية للمشاريع فى نظام فارس، وتحسين إجراءات الصرف.

وأكد الحكمى خلال كلمته فى الملتقى حرص إدارة التعليم فى منطقة جازان على مواكبة التطور والنهضة المتسارعة التى تشهدها المملكة حيث نظمت الإدارة العديد من الملتقيات وورش العمل لتطوير كوادرها من مشرفين وإداريين بجميع مكاتب التعليم، مبينا أن ملتقى التخطيط المالى يأتى استكمالا لتلك الجهود.

وأشار إلى ما يتضمنه الملتقى من أوراق عمل متنوعة تدعم برنامج التحول الوطنى 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيدا بمن شاركوا من المتحدثين والحاضرين من القيادات التربوية ولإدارة التخطيط التى نظمت الملتقى.