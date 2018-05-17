العراق: مقتل 12 عنصرًا فى تنظيم "داعش" بكركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الخميس، بأن الطيران العراقى تمكن من قتل 12 عنصرًا فى تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قيادى بارز جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات الشرطة الاتحادية ووفق معلومات استخبارية وبإسناد من طيران الجيش استهدفت أوكارًا إرهابية جنوب غربى كركوك، لافتًا إلى أن القوات دمرت 6 أوكار لتنظيم "داعش" وقتل 4 عناصر إرهابية فى وادى أبو خناجر وزغيتون التابعة لناحية الرشاد.

وأضاف المصدر أنه طبقًا للمعلومات الاستخبارية نفذ الطيران الحربى ضربة جوية استهدفت وكرًا للإرهابيين بمنطقة المقبرة بالقرب من ناحية الزاب غرب كركوك، مما أدى إلى مقتل 8 عناصر من "داعش" بينهم قيادى بارز.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارًا أمنيًا ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث فى أوكار التنظيم الإرهابي.