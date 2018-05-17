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إخوان الجزائر تعلن للمرة الأولى: سنشارك فى انتخابات الرئاسة 2019

الخميس، 17 مايو 2018 01:38 م
إخوان الجزائر تعلن للمرة الأولى: سنشارك فى انتخابات الرئاسة 2019 رئيس حركة مجتمع السلم إخوان الجزائر عبد الرزاق مقرى
كتبت آمال رسلان
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أكد رئيس حركة مجتمع السلم – إخوان الجزائر - عبد الرزاق مقرى، أن حركة حمس ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 2019، قائلا "نحن معنيون بانتخابات 2019 بأى شكل من الأشكال ومجلس شورى الحركة سيحدد كيفية المشاركة فى الرئاسيات المقبلة".

ودافع رئيس "حمس"، فى تصريحات نقلتها صحيفة الشروق الجزائرية عن خيارات الحركة فى التعاطى مع دعوات السلطة للمشاركة فى الحكومة، وقال إن خيار المشاركة والمعارضة تحكمه قوانين الحركة ونصوصها التنظيمية.

وقال "لسنا طالبى كراسى"، ملمحا إلى أن حضور الحركة فى الحكومة يجب أن يكون قويا معبرا عن ذلك بقوله: "ماذا نفعل بوزير أو وزيرين؟".

وأضاف بأن معيار المشاركة فى الحكومة تتحكم فيه مجموعة من العوامل مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو من يقدر ويتخذ القرار المناسب طبقا لدراسة الحال، مؤكدا بقوله "سنسير على هذا النحو وفق هذه النصوص ونتقيد بها".


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