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الأربعاء، 16 مايو 2018 08:47 م
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وزير الخارجية الأمريكى لنظيره القطرى: الأزمة الخليجية لا تفيد إلا إيران

الأربعاء، 16 مايو 2018 08:06 م
وزير الخارجية الأمريكى لنظيره القطرى: الأزمة الخليجية لا تفيد إلا إيران وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
(رويترز)
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى بحثا اليوم الأربعاء الأوضاع فى المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لنظيره القطرى فى اتصال هاتفى بينهم جرى اليوم الأربعاء، "أن الأزمة الخليجية لا تفيد إلا إيران".

 


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