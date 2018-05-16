وزير الخارجية الأمريكى لنظيره القطرى: الأزمة الخليجية لا تفيد إلا إيران

(رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى بحثا اليوم الأربعاء الأوضاع فى المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لنظيره القطرى فى اتصال هاتفى بينهم جرى اليوم الأربعاء، "أن الأزمة الخليجية لا تفيد إلا إيران".