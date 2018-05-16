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لافروف: وصف الشهداء المدنيين فى غزة بالإرهابيين "مشينا"

الأربعاء، 16 مايو 2018 06:26 م
لافروف: وصف الشهداء المدنيين فى غزة بالإرهابيين "مشينا" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ف ب
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وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الأربعاء ب"المشين" وصف عشرات المتظاهرين الفلسطينيين "السلميين" الذين قتلوا فى غزة برصاص إسرائيلي، ب"الإرهابيين".

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى عقده فى موسكو "لا استطيع أن أوافق على القول بأن عشرات المدنيين السلميين، وخاصة الأطفال منهم وبينهم رضع، الذين قتلوا خلال هذه الأحداث، هم من الإرهابيين، إنه تصريح مشين".

 

 


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