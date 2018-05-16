video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قيادة الجيش الليبى تنشر مقطع مصور لتعزيزات عسكرية إلى درنة

الأربعاء، 16 مايو 2018 06:58 م
قيادة الجيش الليبى تنشر مقطع مصور لتعزيزات عسكرية إلى درنة الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

نشر مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مقطع فيديو يظهر التعزيزات العسكرية التى دفعت بها قيادة الجيش الليبى إلى مدينة درنة.

وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار العمليات العسكرية التى انطلقت بتعليمات القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتحرير درنة من قبضة الإرهاب وبسط الأمن فيها، مع تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على مواقع جديدة.

ووثقت قيادة الجيش الوطنى الليبى التعزيزات العسكرية لمساندة مقاتلى الجيش الليبى فى محاور القتال بعربات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لحسم المعركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المسمارى: الجيش الوطنى الليبى يحقق تقدما فى مواقع التنظيمات المتطرفة بدرنة

ليبيا

اخر اخبار ليبيا

اخبار درنه

اخر اخبار درنه

الجيش الليبى

قياده الجيش الليبى

معركه تحرير درنه




لا تفوتك
السيسي: اللى بيتكلم علينا فى فضائيات بره وبيخدع الناس والله كله هيتحاسب

السيسي: اللى بيتكلم علينا فى فضائيات بره وبيخدع الناس والله كله هيتحاسب

التموين تبدأ غدا مواعيد تشغيل المخابز فى رمضان من 8 صباحا حتى 11 مساء

التموين تبدأ غدا مواعيد تشغيل المخابز فى رمضان من 8 صباحا حتى 11 مساء

فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى

فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى

الخطيب يقود ثورة تصحيح شاملة فى الأهلى عقب السقوط أمام كمبالا.. صفقات سوبر فى الطريق.. مدرب أجنبى بمواصفات عالمية.. مناقشة أزمة العقود.. حسم مصير المعارين.. والاستغناء عن بعض اللاعبين غير المؤثرين

الخطيب يقود ثورة تصحيح شاملة فى الأهلى عقب السقوط أمام كمبالا.. صفقات سوبر فى الطريق.. مدرب أجنبى بمواصفات عالمية.. مناقشة أزمة العقود.. حسم مصير المعارين.. والاستغناء عن بعض اللاعبين غير المؤثرين

الزمالك لـ"كهربا ومصطفى فتحى": "محتاجين وجودكم معانا الموسم المقبل"

الزمالك لـ"كهربا ومصطفى فتحى": "محتاجين وجودكم معانا الموسم المقبل"

البوش أب وصل للسمانة.. من انهاردة مفيش سيقان رفيعة.. اعرفى أحدث طرق التجميل

البوش أب وصل للسمانة.. من انهاردة مفيش سيقان رفيعة.. اعرفى أحدث طرق التجميل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة