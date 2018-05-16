قيادة الجيش الليبى تنشر مقطع مصور لتعزيزات عسكرية إلى درنة

قيادة الجيش الليبى تنشر مقطع مصور لتعزيزات عسكرية إلى درنةالأربعاء، 16 مايو 2018 06:58 م
الجيش الليبى
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نشر مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مقطع فيديو يظهر التعزيزات العسكرية التى دفعت بها قيادة الجيش الليبى إلى مدينة درنة.
وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار العمليات العسكرية التى انطلقت بتعليمات القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتحرير درنة من قبضة الإرهاب وبسط الأمن فيها، مع تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على مواقع جديدة.
ووثقت قيادة الجيش الوطنى الليبى التعزيزات العسكرية لمساندة مقاتلى الجيش الليبى فى محاور القتال بعربات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لحسم المعركة.
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