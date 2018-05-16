صور.. "الجربا" و"البارزانى" يبحثان تطورات الأوضاع فى سوريا والعراق

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، اليوم الأربعاء، أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السورى، فى مقره الرسمى بمصيف صلاح الدين فى كردستان العراق.

وهنأ رئيس تيار الغد السورى، رئيس إقليم كردستان العراق البارزانى وشعب كردستان بفوز قائمة الحزب الديمقراطى الكردستانى فى انتخابات مجلس النواب العراقى، كما ثمن الجربا مبادرات البارزانى فى طرح الحلول المناسبة لأزمات العراق والمنطقة، مؤكدًا على مكانة إقليم كردستان للعراق والمنطقة عموما، وأهمية الارتقاء بالعلاقات بين أربيل وبغداد لما لها دور فى الاستقرار والتنمية.

ومن جهته، شكر البازرانى رئيس تيار الغد السورى، وتطرقت المحادثات بينهما حول الانتخابات ونتائجها وما سيتمخض عنها من تحالفات تصب لصالح استقرار المنطقة والعراق عموما والإقليم على وجه الخصوص.

وأكد البارزانى أن مواقف الأطراف العراقية الفائزة وقربها وانسجامها مع حقوق الشعب هى الفيصل فى حسم الأمور، وتخلل اللقاء غداء عمل على شرف زيارة الضيف،

وعلى محور آخر من نقاشات اللقاء، تم بحث الأوضاع الميدانية فى سوريا، وآخر المستجدات الأمنية والسياسية، وأكد الطرفان على ضرورة الوصول إلى حل سياسى عادل.