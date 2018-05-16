video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليونيسيف ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى قطاع غزة تكفى حوالى 70 ألف شخص

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:37 م
اليونيسيف ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى قطاع غزة تكفى حوالى 70 ألف شخص مساعدات إنسانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت المتحدث باسم منظمة اليونيسيف كريستوف بوليراك، إنه تم إرسال إمدادات طبية عاجلة إلى قطاع غزة بما يكفى لحوالى 70 ألف شخص، وأضافت بوليراك - فى بيان، اليوم الأربعاء - "أن المنظمة بالتعاون مع شركائها قاموا بتسليم حمولة شاحنتين من الإمدادات الطبية التى تمس الحاجة إليها فى قطاع غزة وتشمل الأدوية والمعدات الطبية والمضادات الحيوية والمحاليل الملحية والمحاقن لعلاج الإصابات".

وأوضحت أنه منذ 30 مارس الماضى أصيب أكثر من 1000 طفل فى أعمال العنف التى حدثت فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن كثير من هذه الإصابات شديدة ويمكن أن تغير حياة الطفل، بما فى ذلك عمليات البتر، لافتة إلى أن العنف الأخير فى غزة أدى إلى تفاقم تدهور نظام الصحة الضعيف فى الأساس والذى ينهار بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والأدوية والمعدات.

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة، أن المرافق الطبية تواجه تحديات جمه تحت ضغوط الإصابات الإضافية التى وقعت فى أعمال العنف الأخيرة خاصة وأن العديد منها هى إصابات معقدة ومهددة للحياة، منوهة بأن العنف المتزايد أدى إلى تفاقم محنة الأطفال الذين كانت حياتهم بالفعل صعبة بشكل غير محتمل لسنوات عديدة، كما طالبت بضرورة حماية الأطفال وليس استهدافهم أو استخدامهم فى العنف أو وضعهم فى أوضاع خطرة، لافتة إلى أنه مع تصاعد التوترات فى جميع أنحاء دولة فلسطين فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى وضع تدابير محددة لمنع الأطفال من التعرض للضرر وتجنب إصاباتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ممثلو مهرجان كان يشاركون الفلسطينيون بوقفة دقيقة حداد على شهداء غزة

أمريكا تواصل انحيازها لإسرائيل وتبرر "مجزرة غزة": لها حق الدفاع عن نفسها

اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث مجزرة إسرائيل فى غزة

صور.. ممثلة لبنانية ترفع لافتة "أوقفوا الاعتداء على غزة" فى مهرجان كان

صور.. تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى ناصر غراب وسط قطاع غزة

اخبار عربية

اليونيسيف

قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلى

مساعدات انسانية لغزة

الامم المتحدة

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة