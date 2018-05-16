الناطق باسم الجيش الليبى يتهم تركيا بإيواء قيادات الإرهابيين

كتب أيمن رمضان

قال الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، إن المفتى الذى تتبعه العناصر الإرهابية متواجد فى أفخم الفلل بتركيا ويترك الشباب الصغير المغرر به فى المعارك فى مواجهة الجيش الوطنى، وتابع: "نعمل على تطهير ليبيا من الإرهابيين ونحرز تقدماً كبيراً".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، أن الإرهابيين ينشرون إشاعات انتصارات زائفة والحقيقة أن الجيش الوطنى يوجه لهم ضربات موجعة فى مناطق تواجدهم، مضيفا: "العالم يجب أن يعلم أن الجيش الوطنى الليبى يقاتل تنظيم القاعدة، ونراعى خلال ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الدولى الإنسانى".