المسمارى: الجيش الوطنى الليبى يحقق تقدما فى مواقع التنظيمات المتطرفة بدرنة

المسمارى: الجيش الوطنى الليبى يحقق تقدما فى مواقع التنظيمات المتطرفة بدرنةالأربعاء، 16 مايو 2018 06:15 م
الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى
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قال الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، إن قوات الجيش الوطنى الليبى حققت تقدما فى مواقع التنظيمات المتطرفة فى درنة، مشدداً على أنه سيتم القضاء على هذه العناصر من المتطرفين وجرائمهم البشعة فى حق المواطنين، متابعا: "اليوم نبشركم بأن قواتكم دخلت المدينة من الجهة الشرقية والغربية".
وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، أنه ينبه على المواطنين بعدم السماح للإرهابيين بوضع أسلحتهم فوق منازلهم، كون الجيش سوف يتعامل مع أى مصدر لإطلاق النار، وتابع: "هدفنا إنقاذ أهالى درنة من الإرهاب وتخليصها من الإرهابيين".
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