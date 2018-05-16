الشيخ محمد بن راشد مهنئا العرب بشهر رمضان: نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الخير

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتبت مريم بدر الدين

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، التهنئة للشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك".

وتابع: "شهر خير ونسأل الله أن يجمع قلوب العرب والمسلمين على الخير .. وشهر عمل وسنواصل العمل فيه لخير البلاد والعباد باذن الله".