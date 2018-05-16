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الرئيس السنغالى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف حمام الدم فى فلسطين

الأربعاء، 16 مايو 2018 08:13 ص
الرئيس السنغالى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف حمام الدم فى فلسطين الرئيس السنغالى ماكى صال
(أ ش أ)
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دعا الرئيس السنغالى ماكى صال الأمم المتحدة إلى وقف حمام الدم الذى يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء فى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس السنغالى - فى تصريح نقلته الصحف ووسائل الإعلام السنغالية - " إن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم من حمام دم يتطلب قرارات صارمة ويجب أن يوضع له حد من قبل الأمة الإسلامية والأامم المتحدة".

وجدد ماكى صال موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وقال "نحن ندعم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف ، أن العنف اللا متناهى الذى يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه، يدعو إلى اتخاذ قرارات حازمة من طرف الأمم المتحدة، من أجل وضع حد له.

 


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