الرئيس السنغالى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف حمام الدم فى فلسطين

الرئيس السنغالى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف حمام الدم فى فلسطينالأربعاء، 16 مايو 2018 08:13 ص
الرئيس السنغالى ماكى صال
إضافة تعليق
دعا الرئيس السنغالى ماكى صال الأمم المتحدة إلى وقف حمام الدم الذى يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء فى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس السنغالى - فى تصريح نقلته الصحف ووسائل الإعلام السنغالية - " إن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم من حمام دم يتطلب قرارات صارمة ويجب أن يوضع له حد من قبل الأمة الإسلامية والأامم المتحدة".
وجدد ماكى صال موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وقال "نحن ندعم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف ، أن العنف اللا متناهى الذى يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه، يدعو إلى اتخاذ قرارات حازمة من طرف الأمم المتحدة، من أجل وضع حد له.
إضافة تعليق
صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين
الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة