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البنك المركزى التونسى: احتياطى العملة الصعبة يغطى 73 يوما فقط

الأربعاء، 16 مايو 2018 03:15 م
البنك المركزى التونسى: احتياطى العملة الصعبة يغطى 73 يوما فقط الدينار التونسى
كتبت آمال رسلان
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أظهرت مؤشرات البنك المركزى التونسى على موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء أنّ مخزون تونس من العملة الصعبة يكفى لـ 73 يوما فقط، وتراجع مخزون العملة الصعبة يوم أمس الثلاثاء الى حوالى 10878 مليون دينار بعد أن كان يوم 4 مايو الجارى يبلغ 11142 مليون دينار ما يُعادل 75 يوما توريد.

كما يواصل الدينار التونسى الهبوط امام العملات الأجنبية خصوصا منها العملة الأوربية (اليورو) والدولار الأمريكي، وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه الدوري، على تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع وهو ما يستدعى مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.

وتطرّق المجلس إلى آخر التطوّرات على الصعيد الاقتصادى والنقدى والمالي، وتحسن نسق النشاط الاقتصادى وتحقيقه نموا بنسبة 2.5 % مقابل 1.9% لنفس الفترة عام 2017.


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