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الأردن يندد بقرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

الأربعاء، 16 مايو 2018 01:58 م
الأردن يندد بقرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة نتنياهو ورئيس جواتيمالا
أ ش أ
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 ندد الأردن بقرار حكومة جواتيمالا نقل سفارتها فى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - إن قرار حكومة جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصًا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى نص على رفض اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.


وأضاف المومنى أن قرار حكومة جواتيمالا غير مسئول ومن شأنه أن يذكى أعمال العنف فى المنطقة ويشجع إسرائيل على المضى بخرق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأردن -بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس- يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسئولة.


وأوضح أن الأحرى بدول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذى توافقت عليه الشرعية الدولية والذى يوجب قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى السند الأقوى للشعب الفلسطينى الذى يقدم قوافل الشهداء دفاعًا عن حقه بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.


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