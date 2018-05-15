وزير خارجية اليابان: لا نعتزم نقل سفارتنا للقدس.. وأحداث غزة "مؤسفة"

طوكيو (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية اليابانى، تارو كونو، أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بـ "المؤسفة"، وأكد أن بلاده تواصل التزامها بعملية السلام.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن كونو دعا كافة الدول ذات الصلة للتحلى بالهدوء وضبط النفس، مشيرا إلى أن بلاده لم ترسل وفدا لمراسم نقل السفارة الأمريكية، ولا تعتزم نقل سفارتها إلى القدس.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة قد أعلنت أن عدد الشهداء الذين سقطوا أمس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على الحدود بين القطاع وإسرائيل بلغ 58 شخصا.