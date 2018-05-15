video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية اليابان: لا نعتزم نقل سفارتنا للقدس.. وأحداث غزة "مؤسفة"

الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:37 ص
وزير خارجية اليابان: لا نعتزم نقل سفارتنا للقدس.. وأحداث غزة "مؤسفة" وزير الخارجية اليابانى تارو كونو
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصف وزير الخارجية اليابانى، تارو كونو، أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بـ "المؤسفة"، وأكد أن بلاده تواصل التزامها بعملية السلام.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن كونو دعا كافة الدول ذات الصلة للتحلى بالهدوء وضبط النفس، مشيرا إلى أن بلاده لم ترسل وفدا لمراسم نقل السفارة الأمريكية، ولا تعتزم نقل سفارتها إلى القدس.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة قد أعلنت أن عدد الشهداء الذين سقطوا أمس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على الحدود بين القطاع وإسرائيل بلغ 58 شخصا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماليزيا تعرب عن احتجاجها إزاء افتتاح واشنطن سفارتها فى القدس

قبرص تدعو لضبط النفس بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس

الرئيس العراقى: نقل السفارة الأمريكية للقدس انتهاك للقانون الدولى

صحيفتان إماراتيتان: القدس لا تشطب بقرار رفضه كل العالم ويرفضه المنطق والعقل

اليابان

وزير الخارجيه اليابانى

القدس

غزه

فلسطين




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة