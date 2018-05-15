مندوب فلسطين بمجلس الأمن: الاحتلال المصدر الرئيسى للعنف بالمنطقة

كتب إبراهيم حسان

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلى هو المصدر الرئيسى للعنف فى المنطقة، لما يقوم به من مجازر بشعة فى قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس الأمن، خلال كلمة له بمجلس الأمن بنيويورك، أن فلسطين تعلن عن قبولها بنتائج أى تحقيقات تتم فى المجزرة الإسرائيلية بقطاع غزة، فهل هناك استعداد من الكيان الصهيونى لذلك الأمر، مشيرا إلى أن إسرائيل اختارت أن تكثف من هجماتها الهمجية على قطاع غزة وتتعمد سفك دماء الفلسطينيين.

وأشار منصور، إلى أن فلسطين طالبت مجلس الأمن مرارا وتكرارا بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وحذرت من تجاهل الوضع فى القدس المحتلة وما تشهده من تدهور نتيجة الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.