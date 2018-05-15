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الثلاثاء، 15 مايو 2018 10:01 م
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ممثلو مهرجان كان يشاركون الفلسطينيون بوقفة دقيقة حداد على شهداء غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:13 م
ممثلو مهرجان كان يشاركون الفلسطينيون بوقفة دقيقة حداد على شهداء غزة مهرجان كان
رويترز
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انضم ممثل هوليوود بينيشيو ديل تورو إلى الفلسطينيين فى مهرجان كان السينمائى اليوم الثلاثاء فى وقفة دقيقة حدادا ضد قتل الجيش الإسرائيلى فلسطينيين على حدود غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 60 فلسطينيا قُتلوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته القوات الإسرائيلية فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين فى اليوم الذى فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها فى القدس.

وشكل عشرات الأشخاص دائرة ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطينى فى مدينة كان بجنوب فرنسا.

وقالت مى عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية "إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام فى حين يعانى أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلى عليهم".

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم فى مهرجان كان السينمائي.


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