مقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة إثر غارة لطائرة بدون طيار فى شبوة

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 مسلحين من تنظيم القاعدة إثر غارة لطائرة من دون طيار، يعتقد انها أمريكية .

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم - أن الطائرة استهدفت سياراتهم فى مديرية مرخة بمحافظة شبوة جنوب شرقى اليمن، أسفرت الغارة عن احتراق السيارة ومقتل كل من كان على متنها.

وكانت طائرة من دون طيار أمريكية قتلت - فى 26 أبريل الماضى - القيادى فى تنظيم القاعدة ناصر حسين بامدوخ البوبكرى العولقى أثناء تواجده فى وادى رفض بمديرية الصعيد.

يذكر أن طائرات (درون) أمريكية، تشن بين الحين والآخر غارات على معاقل وسيارات عناصر تنظيم القاعدة الإرهابى فى محافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.

وفى السياق، أوردت قناة (العربية) - نقلا عن مصادر يمنية لم تسمها - القول أن ميليشيات الحوثى أعلنت حالة استنفار أمنى ومخابراتى، للقبض على معارضى مشروعها الانقلابي، فى المناطق اليمنية التى مازالت تحت سيطرتها، لاسيما فى صنعاء.