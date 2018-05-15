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مصدر عسكرى ليبى: الجيش الليبى يدمر مواقع للإرهابيين فى درنة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:28 م
مصدر عسكرى ليبى: الجيش الليبى يدمر مواقع للإرهابيين فى درنة غارات جوية لسلاح الجو الليبى - صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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شن سلاح الجو الليبى غارات جوية مكثفة على مواقع التنظيمات الإرهابية فى مدينة درنة، ما أدى لتدمير مخازن الأسلحة وتدمير بعض الآليات العسكرية التى تتبع التنظيمات المتطرفة بجوار مصنع المكرونة فى درنة.
 
وقال مصدر عسكرى ليبى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الليبى قامت بعملية عسكرية شاملة من 5 محاور للقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.
 
وأكد المصدر الليبى، أن قوات الجيش الليبى أحرزت تقدما ملحوظا فى عدة محاور عسكرية بالمدينة، مشيرا إلى أن القوات تتقدم بخطى ثابتة وتسيطر على مواقع جديدة فى مدينة درنة.
 
 
كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أطلق عملية عسكرية شاملة للقضاء على الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة، وتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.
 
 
 

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