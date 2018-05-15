مصدر عسكرى ليبى: الجيش الليبى يدمر مواقع للإرهابيين فى درنة

مصدر عسكرى ليبى: الجيش الليبى يدمر مواقع للإرهابيين فى درنةالثلاثاء، 15 مايو 2018 01:28 م
غارات جوية لسلاح الجو الليبى - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
شن سلاح الجو الليبى غارات جوية مكثفة على مواقع التنظيمات الإرهابية فى مدينة درنة، ما أدى لتدمير مخازن الأسلحة وتدمير بعض الآليات العسكرية التى تتبع التنظيمات المتطرفة بجوار مصنع المكرونة فى درنة.
وقال مصدر عسكرى ليبى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الليبى قامت بعملية عسكرية شاملة من 5 محاور للقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وأكد المصدر الليبى، أن قوات الجيش الليبى أحرزت تقدما ملحوظا فى عدة محاور عسكرية بالمدينة، مشيرا إلى أن القوات تتقدم بخطى ثابتة وتسيطر على مواقع جديدة فى مدينة درنة.
كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أطلق عملية عسكرية شاملة للقضاء على الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة، وتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.
إضافة تعليق
التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"
ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة